روسيا: نقف مع السعودية.. وتسييس قضية خاشقجي غير مقبول

المصدر: عواصم ـــ وكالات

جددت روسيا أمس وقوفها مع السعودية ورفضها تسييس قضية مقتل جمال خاشقجي، مؤكدة أنه لا مجال للتشكيك في قدرة المملكة على التعامل مع هذه القضية،.

وأنها تراقب «النهج السعودي من أجل إجراء تحقيق شامل وموضوعي بأكبر قدر ممكن من التعاون مع السلطات التركية».

في وقت توالت ردود الأفعال المرحّبة بالبيان السعودي بشأن القضية، حيث ثمّنت كل من الكويت والأردن وموريتانيا والحكومة اللبنانية المكلّفة شفافية نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة السعودية، واصفة قرار القضاء السعودي بأنه في الاتجاه الصحيح، في حين شدّد اليمن على أنّ إجراءات القضاء السعودي، يجب أن تنهي كل محاولات التسييس أو حرف القضية عن مسارها في محاولة للنيل من أمن واستقرار المملكة.

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