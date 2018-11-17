الشرعية تقتحم «دمت» والتحالف يدمر زورقاً مفخخاً

المصدر: عدن، الحديدة ـ البيان، وكالات

كشفت جولة ميدانية لـ«البيان» في عمق الحديدة، أن الميليشيا محاصرة، وأن الشرعية حصنت مكاسبها في الأحياء المحررة. في وقت تواصل الميليشيا انتهاكها للقانون الدولي، وترتكب جرائم الحرب، بقصفها الأحياء بالصواريخ الباليستية، واستخدام الألغام الأرضية.

في الأثناء، تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير زورق مفخخ في البحر الأحمر، حاولت الميليشيا تسييره نحو جازان السعودية، كما اقتحمت قوات الجيش اليمني مدينة دمت الاستراتيجية في محافظة الضالع جنوبي البلاد. في غضون ذلك، أعلن التحالف عن استمرار تقديم التسهيلات والتصاريح لتحرك المنظمات الأممية والإغاثية داخل اليمن.

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