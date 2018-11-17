الجيش اليمني يقتحم مدينة دمت الاستراتيجية

المصدر: Ⅶ عدن،الحديدة - البيان،وكالات

نجح الجيش اليمني أمس في اقتحام مدينة دمت الاستراتيجية في الضالع فيما تقدمت ألوية العمالقة نحو مدينة الصالح بالحديدة وأطبقت الحصار عليها من عدة جبهات في وقت تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير زورق مفخخ في البحر الأحمر، حاولت الميليشيا الحوثية تسييره نحو منطقة جازان، في السعودية، وفيما أصدر التحالف 157 أمراً لتأمين تصاريح المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن

وقامت الميليشيا بخطوة يائسة بقصف المدنيين في الأحياء المحررة بالحديدة، بالتزامن شنها حملة اعتقالات واسعة في مناطق سيطرتها بالمدينة، في وقت اقتحمت قوات الجيش اليمني امس مدينة دمت الاستراتيجية في محافظة الضالع وسط فرار كبير لعناصر الحوثي.

في الأثناء، أدان منسق المساعدات الإنسانية في اليمن، ما فعله الحوثيون خلال الأشهر الماضية من انتهاكات لحقوق الإنسان، واستخدام مخازن المساعدات كملاذات آمنة،،بينما واصلت ميليشيا الحوثي حملة الدهم واعتقال العشرات من الشبان في مدينة الحديدة بتهمة التعاون مع الشرعية ووفق مصادر عسكرية فإن الميليشيا الحوثي واصلت حملة الدهم والاعتقالات للعشرات من شباب مدينة الحديدة في الأحياء التي لا تزال تحت قبضتها وقامت باعتقالهم ونقلهم إلى أماكن غير معروفة حيث تتهم هؤلاء بالتعاون مع الشرعية.

وذكرت مصادر أن الميليشيا قامت بتفخيخ العمارات السكنية المرتفعة كما زرعت مداخل الأحياء بالألغام مستغلة أيام التهدئة التي منحت للمنظمات الإغاثية من اجل إعادة تشغيل مجمع مطاحن البحر لإنتاج الدقيق لنحو خمسة ملايين شخص والسماح للسكان بمغادرة مناطق المواجهات.

إلى ذلك،أعلن تحالف دعم الشرعية، عن استمرار تقديم التسهيلات والتصاريح لتحرك المنظمات الأممية والإغاثية داخل اليمن.

وأضاف بيان التحالف أنه تم إصدار 157 أمراً لتأمين تصاريح المنظمات الإنسانية خلال الـ 72 الأخيرة داخل اليمن، وشملت التصاريح 125 تصريحاً لمنظمات الأمم المتحدة (التصاريح شملت 24 تصريحاً للصليب الأحمر، 5 تصاريح لأطباء بلا حدود و3 تصاريح لمركز الملك سلمان).

في الأثناء، تمكنت قوات التحالف، من اعتراض وتدمير زورق مفخخ في البحر الأحمر، حاولت الميليشيا تسييره نحو منطقة جازان. وأفادت تقارير صحافية أن التحالف تمكن من رصد الزورق وهو يبحر بسرعة عالية، باتجاه المياه الإقليمية السعودية.

اقتحام

وفي الضالع اقتحمت قوات الجيش اليمني، مدينة دمت الاستراتيجية. وذكر الجيش في بيان أن قواته نفذت عملية التفاف واسعة واقتحمت مدينة دمت من الجهة الشمالية الغربية.وأوضح أن قوات الجيش اليمني تحاصر ميليشيا الحوثي داخل المدينة.

فيما سقط أكثر من 40 عنصراً من الميليشيا بينهم قيادات بارزة، بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف بمحيط مركز مديرية باقم شمال غربي محافظة صعدة في وقت تمكنت قوات الوية العمالقة من التقدم نحو مدينة الصالح الاستراتيجية بمحافظة الحديدة واطباق الحصار عليها من عدة جبهات لتحريرها وتطهيرها من سيطرة مليشيا الحوثي.

وفاة وزير العدل اليمني

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، برقية عزاء ومواساة إلى محمد جمال محمد عمر وكل أفراد أسرته قدم فيها واجب العزاء في وفاة وزير العدل القاضي جمال محمد عمر الذي توفي، صباح أمس، في العاصمة الروسية موسكو بعد معاناته مع المرض.

وأشار هادي في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية والعملية التي بذلها وقدمها خلال مشوار حياته الحافلة بالإيثار والتضحية والعطاء.. لافتاً إلى مواقفه الوطنية في تحمل المسؤوليات والمهام في مراحل صعبة واستثنائية من حياة الشعب اليمني ولمصلحة وطنه ومجتمعه والعمل الدؤوب بكفاءة وصمت وإخلاص لإنجاز مهامه وتعزير أواصر سلطة العدل والقضاء. عدن - سبأنت

إسقاط طائرة استطلاع حوثية في صرواح

أسقطت قوات الشرعية أمس طائرة استطلاع تابعة للميليشيا الإيرانية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب. وأكد مصدر محلي أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي كانت تستطلع مواقع الجيش في جبهة صرواح. وأوضح إن رجال الجيش تمكنوا من إسقاطها بأعيرة مضاد طيران عيار 23 بعد إن كانت تحلق بعلو متوسط في سماء مواقع الجيش غرب صرواح. مأرب - وكالات