ترامب يعيّن الجنرال من أصل لبناني جون أبي زيد سفيراً في السعودية

المصدر: أ ف ب

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيراً للولايات المتّحدة في السعودية، ليملأ بذلك منصباً ظل شاغراً منذ توليه الرئاسة.

والجنرال أبي زيد (67 عاماً) المتحدّر من أصول لبنانية يتكلّم العربية بطلاقة وقد أمضى 34 عاماً في صفوف الجيش الأميركي وكان قائداً للقيادة الأميركية الوسطى.

وأبي زيد خبير بشؤون الشرق الأوسط وقد أعدّ خلال دراسته في جامعة هارفرد أطروحة عن السعودية.

ويتعيّن على أبي زيد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه هذا، قبل أن يسافر إلى الرياض ليتسلّم مهامه الدبلوماسية الجديدة.