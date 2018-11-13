صندوق النقد الدولي لن يغير توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بسبب وفاة خاشقجي

المصدر: رويترز

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصندوق لن يغير توقعاته بتعافي الاقتصاد السعودي بسبب حالة الجدول حول وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الصندوق يشعر بالحاجة لإعادة النظر في توقعاته بشأن الاقتصاد بسبب قضية خاشقجي، أجاب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بالنفي.

وقال أزعور لـ "رويترز " هذا الأسبوع "ما قد يكون له تأثير هو الكيفية التي ستتحرك بها أسعار النفط في المستقبل، وعدد محدد من المؤشرات الأخرى مثل وتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي ستنفذها السلطات السعودية مستقبلا".

وأكد أن آفاق الاقتصاد السعودي للعام القادم تظهر استمرار النمو، بقيادة زيادة أسعار البترول وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على تحسن في القطاع غير النفطي.