قوات الشرعية تحاصر ميناء الحديدة

المصدر: دبي ـ ليلى بن هدنة ، عواصم - البيان، وكالات

نجحت القوات اليمنية المشتركة في تطويق ميناء الحديدة، حيث سيطرت على أطرافه في انتظار اقتحامه وسط تقدم داخل المدينة واسترجاع مواقع استراتيجية. وقال مصدر عسكري لـ«البيان» إن القوات المشتركة أمّنت الكثير من المناطق التي تحيط بالميناء، وإن هناك تحضيراً لعملية اقتحامه. فيما تتقدم وحدات أخرى نحو البوابة الشرقية للمطار، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة بمقتل 140 منهم خلال يومين.

وأعلن الناطق باسم التحالف تركي المالكي، أن تحرير الحديدة حق أصيل لقوات الجيش والتحالف من أجل منع التهديدات التي تطال البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الميليشيا ترتكب انتهاكات كبيرة بحق المدنيين، كاشفاً عن أنها تقوم بتهريب المخدرات بإخفائها في صناديق المساعدات الإنسانية.