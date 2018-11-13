التحالف: الميليشيا تخفي مخدرات في صناديق المساعدات

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، أن تحرير ميناء ومدينة الحديدة حق أصيل لقوات الجيش والتحالف من أجل منع التهديدات التي تطال البحر الأحمر.

مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية ترتكب الانتهاكات في الحديدة بتفخيخ الطرقات والجسور، وكشف أن الميليشيا تقوم بترويج وتهريب المخدرات من أجل الحصول على الدعم المالي، وتستخدم صناديق المساعدات الإنسانية لإخفاء المخدرات.

وقال المالكي، إن الحكومة اليمنية تتخوّف من انتهاكات الحوثيين في الحديدة ومناطق أخرى في اليمن لاستخدام المواطنين كدروع بشرية. وأوضح أن دول التحالف عززت قدراتها لتزويد الطائرات بالوقود في الجو، ولم تعد بحاجة لأي دور أميركي في هذا المجال، وتم إبلاغ واشنطن بهذا الأمر.

وأشار المالكي إلى تدمير موقع رادار ساحلي للحوثيين في جزيرة البوادي بالبحر الأحمر، موضحاً أنه تم ضبط آثار يمنية كانت في طريقها للتهريب إلى خارج البلاد على أيدي عصابات حوثية، داعياً المنظمات الدولية إلى القيام بدورها لمنع الاتجار بالآثار اليمنية ونهبها. وأوضح أن انشقاق وزير عن الحوثيين قبل أيام يكشف عن الخلل الداخلي في الميليشيات الحوثية، داعياً الشرفاء إلى الابتعاد عن الحوثيين.

وذكر أن الميليشيا الحوثية تواصل تعطيل حركة السفن في الموانئ التي تسيطر عليها، موضحاً أن السفن تنتظر فترات طويلة قبل السماح لها بالدخول، كما يحدث في ميناء الحديدة.