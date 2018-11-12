الكويت تضع آلية لتعويض المتضررين من الأمطار

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، انه تم تكليف وزير المالية، نايف الحجرف، بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تصريحات الغانم جاءت عقب انتهاء الاجتماع المنعقد في مكتب مجلس الأمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية يوم الأحد لبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على المواطنين.

وقال الغانم إنه تم تكليف الحجرف "بوضع الآلية لتعويض المتضررين الحقيقيين من دون دخول بعض مدعي الضرر حتى لا يظلم المتضرر الحقيقي وهذا أمر حتمي ووعدت به الحكومة".

وأضاف الغانم أن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي، حسام الرومي، أشار إلى تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق محايدة من خارج الوزارة.

وبين أن الحكومة تعهدت بأن تكون هناك استعدادات أكبر يوم الأربعاء المقبل وتشكيل لجان خاصة لاستكمال الخدمات الناقصة في بعض المواقع التي حدث بها أضرار أكثر من غيرها خاصة في مدينة (صباح الأحمد) السكنية وبعض المناطق الأخرى.

وذكر أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمر باستمرار الإعانة لهم وأن يتم دفع الدية الشرعية، مؤكدا "هم في أمن وأمان في بلد الإنسانية التي يحكمها أمير الإنسانية".