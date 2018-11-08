الرئيس اليمني يعيّن وزيراً للدفاع ومحافظاً جديداً لعدن

المصدر: د ب أ

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الأربعاء، قرارات جمهورية قضت بتعيين وزير للدفاع ومحافظ جديد لمحافظة عدن، التي أعلنتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأصدر هادي قرارات جمهورية جديدة قضت بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدسي وزيرا للدفاع، بعد فراغ في المنصب لأكثر من ثلاث سنوات.

وأصدر هادي قرارات جمهورية آخرى بتعيين اللواء الركن بحري عبدالله سالم علي النخعي رئيساً لهيئة الأركان العامة وترقيته إلى رتبة فريق، وتعيين اللواء الركن طاهر العقيلي مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما عين هادي أحمد سالم ربيع محافظاً لمحافظة عدن، ومحمد شاذلي وكيل أول للمحافظة.