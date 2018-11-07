السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرّض الخليج لتهديد

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي علاقات بلاده مع دولة الإمارات والسعودية بالمميزة والقوية، مجدداً في الوقت ذاته التأكيد على استعداد بلاده التصدي لأي عدوان في حال تعرّض أمن الخليج العربي «للخطر أو لتهديد مباشر».

وقال السيسي خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية: «إذا تعرَّض أمن الخليج للخطر أو لتهديد مباشر من أي جانب، سيقبل الشعب المصري كله، وليس فقط الرئيس، بتحريك قواته لصد العدوان ودعم الأشقاء».

وأضاف: «كنا نتمنى أن تلتزم إيران بعدم التدخل في شؤون الغير، ونتمنى أن يدرك الجميع أهمية احترام ذلك». وشدَّد على أن مصر لا تسمح «بالمساس بالأمن القومي العربي، وبخاصة منطقة الخليج».