السيسي: سنحرك قواتنا حال تهديد أمن الخليج

المصدر: ■ شرم الشيخ - البيان، وكالات

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، مؤكداً تميزها.

وجدّد تأكيد استعداد بلاده للتصدي لأي عدوان في حال تعرض أمن الخليج العربي «للخطر أو لتهديد مباشر»، بالتزامن استعرضت دولة الإمارات، خلال منتدى شباب العالم المنعقد حالياً في شرم الشيخ، تجربتها في تمكين الشباب ودعمهم من خلال الأجندة الوطنية لشباب الإمارات 2021 التي تهدف لاستثمار طاقاتهم بشكل حقيقي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن السعودية دولة كبيرة ولا يستطيع أحد هز استقرارها، مؤكداً أن مصر تدعمها للحفاظ على أمنها واستقرارها، ونحن مطمئنون للقيادة الرشيدة والحكيمة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وأضاف السيسي أنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر أو تهديد مباشر، فشعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك، وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه على الفور.

استقرار المنطقة

وقال السيسي، خلال لقائه مع وسائل إعلام أجنبية على هامش منتدى الشباب، إن مصر مع استقرار دول المنطقة، وتقف وتساند أشقاءها في دول الخليج لمواجهة أي تحديات، وإذا تعرض أمن الخليج ووجد تهديد مباشر ستتحرك لمؤازرتهم.

وعن العقوبات على إيران، قال الرئيس المصري، إن عدم الاستقرار يؤثر في الجميع، مطالباً الآخرين باحترام الأمن القومي العربي، وخاصة أمن الخليج، مشيراً إلى أن مصر لم تنكفئ على نفسها في الداخل، ونحتاج إلى النظر للمنطقة والتطورات التي حدثت فيها.

وعن آخر تطورات قضية سد النهضة، قال السيسي إن تغيّراً كبيراً حدث في إثيوبيا خلال الفترة الماضية، وتواصلنا مباشرة مع القيادة الجديدة، ولمسنا تغيراً كبيراً.

ونرغب في تحويل هذا الكلام الطيب إلى اتفاقية ملزمة. إلى ذلك، استعرضت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، تجربة دولة الإمارات في تمكين الشباب ودعمهم من خلال الأجندة الوطنية لشباب الإمارات 2021 التي تهدف لاستثمار طاقاتهم بشكل حقيقي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «دور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم. وأكدت معالي شما المزروعي أن الشباب الواعي والناجح والطموح لا يمكن أن يتأثر بأي أيديولوجيا متطرفة.

ولا يمكن أن يسيء لنفسه ولوطنه ومتى ما وجد هذا الشاب فرصته في العمل والعطاء سيصبح عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية وصمام أمام لبلده أمام أي تحديات قد تواجهه.تمكين الشبابوحول تجربة الإمارات في تمكين الشباب والمرأة، قالت معالي شما المزروعي أن قيادة دولة الإمارات تحرص دائما على الاستماع إلى الشباب وإلى أفكارهم وتحويل هذا الفكر إلى تطبيق على أرض الواقع..

فنحن في الإمارات على سبيل المثال تشغل المرأة ما نسبته 65% من الوظائف القيادية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة لوجود مجموعة كبيرة من الشباب الذين يتبوأون مناصب قيادية ووظائف مهمة تدعم توجه قيادة دولة الإمارات في التحول لاقتصاد معرفي قائم على الاهتمام برأس المالي البشري.

وأشارت معاليها إلى وجود أكثر من خمسة وزراء من الشباب في دولة الإمارات مسؤولين عن ملفات مهمة تتعلق بالمجتمع والمستقبل مثل الثقافة وتنمية المعرفة وتنمية المجتمع والعلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي.ويعد منتدى شباب العالم منصة فاعلة أسسها مجموعة من الشباب الواعد ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام ويقدمها إلى العالم أجمع ويشارك في فعالياته أكثر من 5 آلاف شاب ممثلين لأكثر من 160 دولة للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.