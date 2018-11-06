مصر ترجئ زيارة لوزير برازيلي ببسبب القدس

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية البرازيلية الاثنين إن مصر أجلت زيارة للوزير ألويسيو نونيز فيريرا، في خطوة ذكر مصدران دبلوماسيان أنها ترجع إلى تعهد الرئيس المنتخب جاير بولسونارو بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

وكان من المقرر أن يتوجه نونيز فيريرا إلى القاهرة في زيارة من الثامن إلى 11 نوفمبر كان سيلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري.

وأفادت وزارة الخارجية اليوم بأن الخارجية المصرية أجلت زيارة نونيز فيريرا متعللة بتعارضها مع جدول أعمال كبار المسؤولين.

لكن مصادر بوزارة الخارجية طلبت عدم نشر اسمها بسبب حساسية القضية أكدت أنه لم يتم طرح موعد جديد، ولمحت إلى استياء مصر من مقترح بولسونارو.

ولم ترد السفارة المصرية في برازيليا على طلب للتعليق.

ويحذو بولسونارو فيما يتعلق بنقل السفارة حذو نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي أقدم على هذه الخطوة في مايو بعدما اعترف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.