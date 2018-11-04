السعودية: لا صحة لما يتداول عن إطلاق صافرات إنذار بجدة

المصدر: البيان الالكتروني

نفى الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية اليوم عبر حسابه على تويتر صحة ما يتم تداوله على مواقع تواصل الاجتماعي عن إطلاق صافرات الإنذار في بعض أحياء محافظة جدة.

وتشهد محافظة جدة حاليًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالزوابع الرعدية؛ امتلأت بسببها بعض الشوارع بالمياه؛ وتوقفت الحركة في العديد منها انتظارًا لتصريف المياه أو سحبها من صهاريج الأمانة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة، العميد سعيد سرحان : إن أمطار جدة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية على أغلب محافظة جدة وفق صحيفة سبق. ودعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن التيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح والتجمعات المائية.. متمنيًا للجميع السلامة.