خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين

المصدر: واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر العوجا بالدرعية اليوم، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضرها من الجانب البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.