التحالف: استمرار عمل مطار صنعاء للطائرات الأممية والإغاثية

المصدر: واس

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن عملية الاستهداف التي نفذها التحالف لأهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية فجر اليوم الجمعة نفذت لتدمير وتحييد القدرات التي لن يسمح التحالف لمليشيا الحوثي التابعة لإيران بامتلاكها واستخدامها في تهديد الأمن للداخل اليمني وأيضاً الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدوري لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم، حيث أوضح العقيد المالكي أن قيادة التحالف اتخذت تدابير وقائية قبل البدء بتنفيذ العملية العسكرية، من خلال المتابعة والاستطلاع لفترات طويلة من قبل الاستخبارات حيث بدأت بدلائل تشير لتحضير المليشيا الحوثية لهجوم إرهابي وعلى ضوءها نفذت العملية لتحييد الخطر ، مؤكداً اتفاق العملية مع القانون الدولي والإنساني وانسجامها مع قواعد الاشتباك لقيادة القوات المشتركة للتحالف، مشدداً على أن المتابعة الاستخباراتية للمجال الجوي مستمرة منذ بداية العمليات العسكرية، لحمايته من أي نشاطات مشبوهة من قبل المليشيات الحوثية.

وقال العقيد المالكي: " حرصت قيادة القوات المشتركة للتحالف على عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية المتجهة لمطار صنعاء خاصة طائرات الأمم المتحدة، وطائرات المنظمات الإغاثية، كذلك المساعدات الإنسانية المتجهة للمطار، مبيناً أن هناك طائرة واحدة للأمم المتحدة متجهة نحو مطار صنعاء وستهبط - بإذن الله - غداً، وذلك بفضل التدابير والإجراءات الاحتياطية واللازمة التي تم اتخاذها في عمليات التخطيط والتنفيذ، مشيراً إلى أن التحالف حرص خلال تنفيذ العملية على عدم تأثر مرافق المطار.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن انتهاك المليشيا الحوثية للقانون الدولي والإنساني باستخدام (مطار صنعاء/ قاعدة الديلمي الجوية) لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، التي على ضوءها نفذ التحالف عملية الاستهداف لتدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها وموقع للتدريب على منظومات الطائرات بدون طيار بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء.

ثم تطرق العقيد المالكي لمحاولات الحوثيين للهجوم على مطار أبها الدولي ومدينة حازان بتاريخ 11 أبريل 2018، كذلك استهداف المطار بتاريخ 26 مايو 2018م، مؤكداً استمرار النظام الإيراني في منح المليشيات الحوثية لهذه القدرات من الطائرات بدون طيار.

وجدد دعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لشرفاء اليمن من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام والقادة العسكريين والشخصيات السياسية والقبلية للانضمام للحكومة الشرعية اليمنية، مؤكداً التزام التحالف بتأمين خروج الراغبين بالانضمام للشرعية من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.