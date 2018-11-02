الجيش اليمني يسيطر على المدخل الشرقي للحديدة وانهيار ميليشيا الحوثي

المصدر: واس

أعلن الجيش اليمني سيطرته على المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، بعد ساعات على إطلاقه عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على المدينة الساحلية ومينائها الاستراتيجي.

وقال بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني في بيان " إن قوات الجيش سيطرت على المدخل الشرقي للمدينة أو ما يعرف بقوس النصر واقتربت من جامعة الحديدة، وأن المعارك تتجه صوب جامعة الحديدة بعد أن انطلقت من منطقة كيلو عشرة وعلى امتداد منطقتي كيلو عشرة وكيلو ستة عشر وصولًا إلى المدخل الشرقي للمدينة".

ووفقًا للبيان فإن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تكبدت في الساعات الأولى لانطلاق العملية العسكرية خسائر كبيرة بين مقاتليها وعتادها الحربي وسط انهيار واسع في دفاعاتها.

وذكر البيان الذي بثه الموقع الرسمي لألوية العمالقة، أن قوات الجيش اليمني، أسرت العشرات من ميليشيات الحوثي بينما فر آخرون باتجاه أحياء مدينة الحديدة.