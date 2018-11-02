خادم الحرمين يدين الهجوم الإرهابي بمحافظة المنيا المصرية

المصدر: وام

أدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الهجوم الارهابي الذي وقع اليوم في محافظة المنيا المصرية و خلف عددا من القتلى و المصابين.

و قال خادم الحرمين في برقية عزاء ومواساة بعثها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي : " إننا تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة في محافظة المنيا وما نتج عنه من وفيات وإصابات .. وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارككم ألم هذا المصاب مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية و شعبها الشقيق و معربين لكم و لأسر المتوفين و لشعب مصر باسم شعب و حكومة السعودية و باسمنا عن بالغ التعازي وصادق المواساة راجين للمصابين الشفاء العاجل سائلين الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".