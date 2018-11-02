الجيش اليمني: زعيم الانقلابيين الحوثيين محاصر في مران

المصدر: واس

أعلن الجيش اليمني، أن منطقة مران معقل زعيم الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران غرب صعده، باتت محاصرة.

وقال قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعي، إن الجيش فرض سيطرته على سته خطوط استراتيجية كانت يتخذها الحوثيون طُرقًا رئيسية مهمة لتعزيز عناصرها في الجبهة.

وأوضح العميد السدعي أنه لم يتبق للميليشيا سوى خط إمداد واحد وأصبح معه الانقلابيون الحوثيون محاصرون بعد توغل قوات الوطني الجيش في جميع المناطق والوديان من عدة اتجاهات.

وأكد في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن زعيم الحوثيين ما زال محاصراً في منطقته بمران ولم يغادرها، نافيًا بهذا الشأن ما تردد من أخبار تفيد بأن يكون زعيم الميليشيا الحوثية تمكن من الفرار من منطقته في مران.

وذكر قائد اللواء الثالث عروبة، أن الميليشيا تدفع بالمئات من عناصرها في محاولة منها لاسترجاع المواقع التي خسرتها غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل، كان آخرها قبل يومين.