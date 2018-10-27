طائرات إسرائيلية تشنّ غارات على قطاع غزة

المصدر: د ب أ

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت ليلة الجمعة السبت عدة غارات على قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن عدة غارات استهدفت مواقع تدريب وأخرى أمنية وأراضي خالية في مناطق متفرقة من القطاع.

وسمع دوي انفجارات كبيرة جراء الغارات من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات جراء ذلك.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن 14 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، اعترض نظام القبة الحديدية 8 منها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة.

ولم تعلن أية جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذائف.