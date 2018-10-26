«الشرعية» تضيّق الخناق على الحوثي في الحديدة

المصدر: عدن، تعز ـ البيان، وكالات

أفشلت قوات الجيش اليمني، أمس، مدعومةً بقوات تابعة للتحالف العربي، هجوماً عنيفاً من ثلاث جهات لميليشيا الحوثي الإيرانية في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة، في وقت دفع الجيش اليمني بتعزيزات جديدة إلى محيط الحديدة.

وذكرت مصادر يمنية أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وفرار عشرات آخرين. وأعلن الجيش اليمني أن قوات من ألوية العمالقة والمقاومة صدّت هجوماً لميليشيا الحوثي في منطقتي كيلو 26، وكيلو 10 شرق مدينة الحديدة، في محاولة منها لإعادة فتح الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة، بهدف إدخال تعزيزات لعناصرها في الحديدة. بالمقابل.

وفي تصعيد جديد ضد الإعلاميين، أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف 18 صحافياً وناشطاً من أحد فنادق صنعاء، خلال تنظيم مؤتمر صحافي، و3 آخرين في محافظة الحديدة. وفي إطار الدعم الإماراتي المتواصل لليمن، زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة سعيد الكعبي، مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، مركز القطابا الصحي بالحديدة.

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