الهلال الأحمر الإماراتي ويلبي متطلبات مركز القطابا الصحي بالحديدة

المصدر: الحديدة- وام

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برئاسة سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن مركز القطابا الصحي بمحافظة الحديدة.

واطلع الوفد على احتياجات المركز الطبية والفنية الضرورية وذلك في إطار مشروعات «الهيئة» لبناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية الخاصة بالقطاع الصحي وتعزيز قدراته في المناطق المحررة لخدمة أبناء اليمن الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.

ولبى وفد الهلال الأحمر خلال الزيارة بحضور الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة متطلبات المرضى اليمنيين وقدم الدعم الفوري اللازم لأسرهم، بما يعزز قدراتهم على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وقال سعيد الكعبي في تصريحات له بهذه المناسبة: إن الإمارات تولي دعم القطاع الصحي في اليمن أهمية قصوى ويأتي ضمن أولويات المشروعات التنموية والخدمية في المناطق المحررة حديثاً، وذلك لتوفير خدمات علاجية مناسبة خاصة للأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف: إن زيارة مركز القطابا الصحي والوقوف على احتياجاته يأتي ضمن جهود الهلال الأحمر الإماراتي المستمرة لدعم القطاع الطبي اليمني من خلال تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالأجهزة والأدوات والمعدات الطبية والأدوية الحديثة، ما يؤكد شمولية العمل الإنساني والإغاثي لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني الشقيق.

دعم سخي

بدوره قال الدكتور الحسن علي طاهر: إن دعم الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي على امتداد الساحل الغربي لليمن إضافة إلى تأهيل القطاعات الحيوية يسهم بشكل كبير في تسهيل حياة المواطنين اليمنيين والتيسير عليهم جراء الظروف التي يمرون بها جراء قصف ميليشيا الحوثي المستشفيات والمراكز الصحية وتدميرها بشكل عشوائي، موضحاً أن التوجيه بإعادة تأهيل مركز القطابا الصحي ورفده بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة يعد امتداداً للأعمال الإنسانية، التي تقوم بها دولة الإمارات في المحافظات اليمنية المحررة وتأتي مواكبة لعمليات التحرير.

من جانبه تقدم الكادر الطبي بمركز القطابا الصحي بالشكر لدولة الإمارات على مواقفها الأخوية والإنسانية وجهودها الكبيرة في خدمة أبناء اليمن من خلال مد يد العون والمساعدة لتنمية مختلف القطاعات، لا سيما في ما يتعلق بالمجال الصحي.