خادم الحرمين يؤكد لبوتين تصميم السعودية على محاسبة المدانين في قضية خاشقجي

المصدر: واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق القائمة بين المملكة وروسيا وفرص تطويرها.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين الرئيس الروسي على ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي "رحمه الله"، وتصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين أن يتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع.

من جهته أعرب الرئيس بوتين عن ثقته في نزاهة الإجراءات التي اتخذتها المملكة وفي شفافية التحقيقات الجارية حالياً.