الدولة تضع 9 أفراد على قائمة الإرهاب

المصدر: أبوظبي - البيان، وكالات

أدرجت دولة الإمارات 9 أشخاص على قائمة الإرهاب، حيث أصدر مجلس الوزراء، أمس، قراراً بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، تضمن وضع 9 أشخاص بالقائمة المعتمدة في الدولة المدرج عليها الأشخاص الداعمون للإرهاب.

وكذلك الهيئات الداعمة للإرهاب. ووجه القرار المصرف المركزي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات. ويأتي إصدار القرار جزءاً من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ«مركز استهداف تمويل الإرهاب» الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية.

وتترأسه بشكل مشترك الولايات المتحدة والسعودية، كما قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في المركز، أمس، بإدراج الأسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول.

وفي سياق متصل، أعلنت كل من ​السعودية​ و​البحرين​ في بيان مشترك «تصنيف ثلاث شخصيات، من بينهم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال ​قاسم سليماني،​ والحرس الثوري الإيراني​، على قائمة ​الإرهاب​، بسبب دعمهم أنشطة إيران التخريبية».



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