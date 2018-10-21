الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بالنتائج الأولية للتحقيق في قضية جمال خاشقجي

المصدر: واس

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالنتائج الأولية للتحقيق في قضية المواطن جمال خاشقجي وما انتهت إليه من إيقاف وإنهاء لخدمات مجموعة من الأشخاص ممن لهم علاقة بهذه القضية.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في بيان له، أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة إلى العدالة لينالوا عقابهم، مشيرا إلى أن هذه التحقيقات وهذه النتائج تؤكد أن المملكة لا تتسامح مع الخارجين على القانون أو من يعتقد أنهم مسؤولين عنهم أي متسترين على أفعالهم.

وقال: ينبغي بعد ظهور هذه النتائج أن تتوقف تلك الحملة المنظمة التي استهدفت المملكة ككيان بهدف النيل من سمعتها سياسيا واقتصاديا وحقوقيا، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء.