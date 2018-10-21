سلطات الاحتلال ترجئ إلى أجل غير مسمّى هدم قرية خان الأحمر

المصدر: أ ف ب

جمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أجل غير مسمى مشروع هدم قرية خان الأحمر البدوية بالضفة الغربية المحتلة والتي بات مصيرها محط اهتمام كبير في العالم، على ما أعلنت أجهزته الأحد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو "ننوي لنية هي أن نعطي فرصة للمفاوضات والعروض التي تلقيناها من عدة أطراف، بما في ذلك في الأيام الأخيرة" بشأن خان الأحمر، القرية الواقعة شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس وأريحا والتي يعيش فيها حوالى مئتي بدوي فلسطيني في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية على غرار القرى البدوية الأخرى عموما.