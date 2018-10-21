الجامعة العربية ترحب بأوامر خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

المصدر: واس

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالأوامر الملكية الصادرة مساء أمس عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذا بالبيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالصحفي السعودي "جمال خاشقجي ".

وأشادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن، والتي تشير إلى الحرص الكبير لدى خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية التي شغلت الرأي العام، وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال البيان: "وإذ تعرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحفي السعودي، فإنها تعيد تأكيد ما جاء في البيان الصادر عنها في 14 الجاري بشأن رفض تسييس هذه القضية أو استغلالها من قبل أي طرف، بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو اجراءات أحادية في أية صورة من الصور ضد المملكة العربية السعودية، والتي تظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.