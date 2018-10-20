مصرع 75 حوثياً بينهم قيادات في الحديدة

المصدر: واس

لقي ما لا يقل عن 75 عنصرا من مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران مصرعهم بينهم أكثر من 15 قيادياً اليوم في غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية ومعارك ميدانية في محافظة الحديدة .

وقالت مصادر في الجيش اليمني : إن غارة جوية محكمة استهدفت اجتماعاً لعدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران في الحديدة اسفرت عن مصرع أكثر من 15 قيادياً وإصابة آخرين .

وأضافت : إن غارات مماثلة استهدفت مواقع وتعزيزات قتالية لمليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران شرقي مديرية الدريهمي أدت إلى مصرع أكثر من 30 من مسلحي المليشيا.

وفي السياق شهدت مناطق شرقي مديرية الدريهمي معارك وصفت بالأعنف منذ شهور بين قوات الوية العمالقة ومليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران .

وقالت المصادر : إن المعارك اندلعت عقب محاولة عناصر من مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران ، التسلل الى مواقع الجيش الوطني وتكبد خلالها الإنقلابيون الحوثيون أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى .

في غضون ذلك، اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية مساء امس الجمعة صاروخين بالستيين في سماء مديرية الدريهمي كانت المليشيا الحوثية اطلقتهما نحو المدينة، وفقا للموقع الحكومي اليمني.