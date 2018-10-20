الملك سلمان يعفي أحمد عسيري من منصبه في الاستخبارات

المصدر: واس

اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود فجر اليوم أمرا ملكيا بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه.

كما تم إعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه.

وجاء في الأمر الملكي ما يلي:

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 191 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438 هـ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

