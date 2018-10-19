التحالف «يصعق» الحوثي في قلب الحُديدة

المصدر: عدن، تعز ـ البيان

دمَّرت مقاتلات التحالف في عملية دقيقة غرفة عمليات سرية لميليشيا الحوثي في قلب مدينة الحديدة، وقتلت من كان فيها، وبينهم رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة في هيكل الميليشيا، إلى جانب مسؤول التدريب والتأهيل في المنطقة.

وطهّرت ألوية العمالقة عدداً من المزارع في المدخل الشرقي لمدينة الحديدة بعد تصديها بإسناد من التحالف العربي، لمحاولة تسلل حوثية في الساحل الغربي تهدف إلى فتح طريق صنعاء ـ تعز، وكبَّدت الميليشيا خسائر فادحة في العديد والعتاد.

وفي تعز، استعادت قوات الشرعية السيطرة على منطقة تُبَيْشِعَة، وتلة صورة، ومواقع أخرى. كما تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي، كانت تحلق في سماء مديرية الحُجَرية في ريف محافظة تعز.

إلى ذلك سيَّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثة تتكون من 1500 سلة غذائية و5 أطنان من المكملات الغذائية للأطفال لمساعدة أهالي مديرية الأزارق في محافظة الضالع.

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