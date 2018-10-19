الميليشيا تنهب 30 مليار ريال من أموال التأمينات

المصدر: الرياض - وكالات

وصف وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمد قيران نهب ميليشيا الحوثي نحو 30 مليار ريال يمني من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بأنها عملية تدميرية ممنهجة للاقتصاد اليمني ومحاولة لإفشال جهود الشرعية في وقف الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتردي الوضع الاقتصادي.وقال قيران في تصريحات صحافية، إن ميليشيا الحوثي صادرت أكثر من خمسة مليارات دولار من الاحتياطي العام وجميع أموال البنوك، وفرضت شروطاً على البنوك الأهلية والشركات، مؤكداً في تصريحات نقلتها صحيفة «عكاظ» السعودية أنها نهبت خلال شهري مايو ويوليو من العام الجاري نحو 30 مليار ريال يمني من صندوق الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وحولتها لما تسميه «المجهود الحربي».

ولفت إلى أن عملية السطو على الصناديق الإيرادية ليست جديدة فهذه الميليشيا دمرت بلداً بكامله ونهبت مؤسسات الدولة، مطالباً المنظمات المعنية، خصوصاً صندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها والضغط على الحوثيين لإعادة الأموال المنهوبة.