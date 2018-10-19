خادم الحرمين يأمر بتنفيذ وصية المرحوم سوار الذهب

المصدر: واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي عزاء ومواساة للرئيس السوادني عمر البشير في وفاة المشير عبدالرحمن سوار الذهب، رئيس جمهورية السودان الأسبق، ولعائلة وذوي الفقيد، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الخميس في مدينة الرياض.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين بنقل جثمان الراحل رئيس السودان الأسبق بطائرة خاصة، إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك ، تنفيذاً لوصيته رحمه الله.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء ومواساة مماثلتين للرئيس عمر البشير، ولعائلة وذوي الفقيد.

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