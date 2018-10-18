الإمارات: إجماع على محورية السعودية للاستقرار

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

شدّد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أهمية دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار الخليج والمنطقة، واصفاً حضورها ودورها بالمحوري.

وقال معالي د. قرقاش على «تويتر»: «من وجهة نظر أبناء الخليج العربي والمنطقة، الحضور والدور السعودي أساس للاستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب، والأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محورية في كل ما يهم المنطقة، وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا».

وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج السعودية في الحرب على الإرهاب، قائلاً: «إنها حليف دائم ومهم لنا في الشرق الأوسط». وكشف ترامب عن أنّه طلب من تركيا أي تسجيلات مرئية أو مسموعة تخص اختفاء جمال خاشقجي إن وُجدت، مضيفاً أنه يتوقع التوصل إلى حقيقة ما جرى للصحفي المفقود بنهاية الأسبوع.

وفي لطمة للمغرضين والمأجورين ومروّجي الإشاعات، نفى مراسل صحيفة «صباح» التركية في واشنطن، راغب صويلو، مزاعم امتلاك الصحيفة تسجيلات صوتية للحظات التحقيق مع جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

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