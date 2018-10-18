السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان

المصدر: واس

أكد وفد المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة التزام المملكة بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتعاونها الدائم والمستمر مع جميع الآليات الدولية، وتأكيدها دور المجتمع الدولي في الحفاظ على الإنسان من خلال تضافر الجهود، وتعزيز دعم المفوضية السامية لتؤدي دورها المعني بحماية الإنسان وحقوقه.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في جلسة إحاطة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها السكرتير الثالث في وفد المملكة محمد بن عصام خشعان أمس.

وأكد خشعان أهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومراعاة اختلاف الثقافات والأديان بين الدول.

وأبرز حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمشاركة في أعمالها والاستفادة من الامكانات المتوفرة لديها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.

وطالب النظر بجدية للحالات الإنسانية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الوضع الإنساني في ميانمار.