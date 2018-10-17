السعودية تنفي لقاء رئيس هيئة الأركان العامة بنظيره الإسرائيلي

المصدر: واس

صرح مصدر مسؤول من وزارة الدفاع السعودية عن عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت، والصحيح أن الرويلي شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد في الولايات المتحدة الأميركية - واشنطن - قاعدة أندروز الجوية لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف بمشاركة 81 دولة خلال الفترة من 15-16 أكتوبر 2018م.

وتخلل الاجتماع عشاء رسمي لجميع المشاركين على شرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، وتبعه في اليوم التالي المؤتمر الرئيس في قاعدة أندروز الجوية، وهذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم خلال الاجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين.