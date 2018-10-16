ترامب يثمن حرص الرياض على بيان الحقائق

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثنى خلاله على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، وحرص قيادة المملكة على استجلاء كل الحقائق المتعلقة بذلك.

من ناحيته، أكد سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في تغريدة على حسابه في تويتر «أن استقرار المملكة وأمنها من استقرار وأمن دولة الإمارات والمنطقة»، مشدداً في ذات التغريدة على «رفض الإساءة لبلاد الحرمين الشريفين باعتبارها مهبط الوحي والبيت العربي». وقال: «موقفنا ثابت وصلب وسيبقى إلى جانب المملكة على الدوام».

وتواصلت حملة التضامن الواسعة مع المملكة ضد الحملة المسعورة التي تستهدفها، حيث شددت الكويت والسودان وموريتانيا وباكستان على وقوفها مع السعودية ضد أي محاولات لاستهدافها.



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