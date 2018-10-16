أميركا تدرج حزب الله اللبناني على قائمتها للتهديدات الإجرامية العابرة للحدود

المصدر: د ب أ

أدرج وزير العدل الأميركي جيف سيشنز الاثنين جماعة "حزب الله" اللبنانية وأربع منظمات لترويج المخدرات ضمن أخطر التهديدات الإجرامية العابرة للحدود التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وتتمثل المنظمات الأربع الأخرى في عصابة "سينالوا كارتل"، وتتمركز بشكل أساسي في المكسيك لكن بإمكانها بلوغ أي مكان في العالم، و"كارتل دي خاليسكو نويبا خينيراسيون" و"كلان ديل جولفو" و "إم إس- 13".

يذكر أن حزب الله الذي تم إدراجه بالفعل كمنظمة إرهابية من قبل، مدعوم من إيران وتنفذ المنظمة أيضا عمليات في إفريقيا وأميركا اللاتينية.

وعلاوة على ذلك، فالولايات المتحدة بصدد تشديد العقوبات ضد إيران، وأعلنت أن أحد أهدافها في سوريا هو إبعاد النفوذ الإيراني من البلاد.

وشكل سيشنز لجانا مخصصة لكل مجموعة من المجموعات الخمس المذكورة، ومن المتوقع أن تقدم تقارير في غضون 90 يومًا عن كيفية "تعطيل وتفكيك" عملياتها.