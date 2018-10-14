وزير الإعلام السعودي: المملكة عصيّة على أعدائها عزيزة في نفوس أبنائها

المصدر: واس

أكد معالي وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة شامخة دائماً، عصيّة على أعدائها وعزيزة في نفوس أبنائها، بقيادةٍ حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في تويتر: "إن المملكة لا يمكن أن تتخلى عن قيمها ومبادئها المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء ومن القيم العربية الرفيعة".