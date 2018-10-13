الجامعة العربية تطالب بحماية الفلسطينيين

المصدر: د ب أ

طالبت جامعة الدول العربية اليوم السبت المجتمع الدولي بضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها بشكل فوري على الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين في الجامعة العربية، والذي أدان فيه الجرائم البشعة المستمرة التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستباحة الدم على مرأى ومسمع العالم أجمع.

وتأتي تصريحات رئيس قطاع فلسطين في الجامعة العربية تعقيباً على الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمس الجمعة، حيث خلفت 7 شهداء و250 إصابة تقريباً، بالإضافة إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات مستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس، والذي أدى إلى استشهاد الفلسطينية المسالمة عايشة الرابي (47 عاماً) وإصابة زوجها وطفلها بجروح مختلفة.

وطالب السفير أبو علي هيئات المجتمع الدولي المعنية، خاصة مجلس الأمن بـ "التحرك الفوري والعاجل والفاعل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين، وضرورة مضاعفة مسؤولياته الملقاة على عاتقه بضرورة النهوض بدور سياسي أكثر فاعلية من أجل وضع حد للصراع وتعزيز مسؤولياته لضمان احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي".

كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ ما تم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن والعمل وفق الالتزام القانوني والأخلاقي لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في القطاع، وعمليات التهجير والتطهير العرقي بحق التجمعات البدوية وفي مقدمتها قرية الخان الأحمر.

وأضاف الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين أن "محكمة الجنايات الدولية مدعوة لسرعة الاستجابة لما تقدمت به دولة فلسطين من دعاوى بشأن الجرائم الإسرائيلية، كونها جرائم حرب لا ينبغي أن يفلت مرتكبوها من العقاب"، مؤكداً أن المجتمع الدولي مدعو بإلحاح إلى العمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالتصدي لتلك الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيل سواء بإجراء التحقيق أو بتنفيذ قرارات سبق اتخاذها بشأن المستوطنين والمستوطنات.

وقال الأمين العام المساعد، إن استمرار التلكؤ بإنفاذ القرارات وبلورة آليات إنفاذ القانون الدولي سيشجع الاحتلال على مواصلة هذه الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني الأعزل، التي يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني وقضيته الوطنية، في خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية وقوانين واتفاقيات حقوق الإنسان، مؤكدا أنه آن الأوان للضمير الإنساني عبر مؤسساته ودوله أن يبادر إلى تحرك لوضع حد لهذا الاستهتار الإسرائيلي بأرواح أبناء الشعب الفلسطيني.