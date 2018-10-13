مسؤولون خليجيون: الحملة بشأن خاشقجي تستهدف الإساءة للسعودية وليس الحقيقة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها مع المملكة العربية السعودية في كل الظروف والمواقف، وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة: «الإمارات تقف مع السعودية في جميع الظروف والمواقف.. وقفة أخوة صادقة ومحبة متجذرة.. وقفة كرامة مع مملكة الحزم والعزم».

وأكد مسؤولون خليجيون أمس أن الحملة الشعواء التي تستهدف المملكة العربية السعودية بشأن اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي ترمي إلى الإساءة إلى السعودية وتشويه سمعتها وليس الوصول إلى الحقيقة.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر حسابه على تويتر: «إن الهدف هو المملكة العربية السعودية وليس البحث عن أي حقيقة. ارموا أقنعتكم فنحن معها بأرواحنا». وأضاف: «عداء «الجزيرة» للمملكة العربية السعودية وتجنّيها وكذبها المستمر يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها».

وأكد مسؤولون وخبراء أن هذه الحملة التي تعتمد على أخبار مغلوطة ومفبركة تشير إلى وجود مخطط قطري إخواني يهدف إلى جعل قضية اختفاء خاشقجي قضيةً سياسية دولية للضغط على المملكة وتشويه سمعتها وضرب علاقاتها الخارجية.

في الأثناء وصل وفد سعودي لأنقرة للمساعدة في التحقيق، وسط ترحيب الرياض بتجاوب أنقرة مع طلبها بتشكيل فريق عمل مشترك للكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي. وثمّن المصدر السعودي هذه الخطوة الإيجابية، معرباً عن ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك، وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه.

اقرأ أيضاً:

فريق تحقيق سعودي في أنقرة لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي

غضب خليجي واسع جرّاء الحملة المسعورة ضد السعودية