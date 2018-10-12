الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة

المصدر: وام

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 7 مواطنين فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت فجر اليوم منفذ عملية الطعن في حوارة بعد اقتحام منزله في قرية جماعين جنوب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل القرية ومنعت الفلسطينيين من الخروج من البلدة فيما تمركزت قوات احتلالية وسط بلدة عنبتا شرق طولكرم وعلى مدخلها الشرقي واعتقلت عددا من الفلسطينيين .

في غضون ذلك كشفت القناة الثانية الاسرائيلية عن توصيات اللجنة الخاصة التي شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان وطالبت فيها بسلب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية جميع حقوقهم.

وذكرت القناة العبرية أن اللجنة قدمت مقترحات وتوصيات وصفتها بالخطيرة تهدف الى تقليص ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين ..مشيرة الى ان التوصيات تتضمن تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين وإلغاء المشتريات الخارجية.