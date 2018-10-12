الإمارات: نتائج الحملة على الرياض ستكون وخيمة على مؤججيها

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت دولة الإمارات وقوفها الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية، وأعربت عن استنكارها للحملة الشرسة التي تشنها جهات ودول مختلفة ضد المملكة.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، في تغريدة له على حسابه في «تويتر»: «نقف مع المملكة العربية السعودية دوماً لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل».

بينما أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الحملة الشرسة على الرياض متوقعة، وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة.

وأضاف: كما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على مَن يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة. كما استنكر مصدر سعودي مطلع محاولات الاستغلال السياسي لقضية اختفاء خاشقجي، من دول وجهات إعلامية تستهدف السعودية، عبر اتهامات مفبركة وسيناريوهات مختلقة.

في غضون ذلك، أعلنت أنقرة تشكيل فريق عمل سعودي تركي مشترك للتحقيق في اختفاء خاشقجي، بالتزامن مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محققين أميركيين يساعدون تركيا والسعودية في تحقيقهما بهذا الشأن.

وأعلن إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئاسة التركية، أن بلاده قبلت اقتراحاً سعودياً بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.