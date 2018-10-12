قرقاش: الحملة على الرياض نتائجها وخيمة على مؤججيها

المصدر: عواصم - وكالات

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحملة الشرسة التي تنسقها وتحرّض عليها بعض الأطراف ضد السعودية متوقعة، مشيراً إلى أن نتائجها ستكون وخيمة على من يؤجّجها، وأن نجاح السعودية هو خيار المنطقة وأبنائها. فيما اعلنت أنقرة تشكيل فريق عمل سعودي تركي مشترك للتحقيق في اختفاء خاشقجي، بالتزامن مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محققين أميركيين يساعدون تركيا والسعودية في تحقيقهما بشأن اختفاء خاشقجي.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: «الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة، وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة».

لجنة مشتركة

في الاثناء، أعلن إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئاسة التركية، أن بلاده قبلت اقتراحاً سعودياً بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ومن جهته قال ترامب، أمس، إن محققين أميركيين يساعدون تركيا في تحقيقها بشأن خاشقجي، وأضاف أن المحققين يعملون أيضاً مع السعودية.

وتابع ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية «لدينا محققون هناك، ونعمل مع تركيا، وبصراحة نعمل مع السعودية»، وأضاف: «ينبغي علينا الوصول إلى معرفة ما حدث هناك».

ادعاءات

وكان السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان وصف التقارير التي تفيد باعتقال أو قتل المملكة للصحافي جمال خاشقجي بـ «الخاطئة تماماً»، قائلاً إنه «لا أساس لها من الصحة، ولا أعرف من يقف وراء هذه الادعاءات، أو نواياهم». وتتابع القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول، منذ الأربعاء الماضي، ما ورد عن اختفاء خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية. وأكدت القنصلية أنها تنسق مع السلطات المحلية التركية، لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي بعد خروجه من المبنى. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتابع عن كثب قضية الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي، مؤكداً أن الجهات المحققة باتت أقرب من حل لغز مصير خاشقجي من أي وقت مضى.

وكان مصدر سعودي مطلع استنكر محاولات الاستغلال السياسي في قضية اختفاء خاشقجي، من دول وجهات إعلامية لاستهداف السعودية، عبر اتهامات مفبركة وسيناريوهات مختلفة.

انطلاق

انطلقت أمس، رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطة مدينة جدة بالسليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ. وأوضح رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن هذه اللحظة تشكل علامة تاريخية وطنية فارقة في صناعة النقل الحديث بالمملكة، معرباً عن فخره وفخر كل منتسب للمشروع بما لمسه من سعادة وبهجة واعتزاز على وجوه جميع المسافرين من مختلف الأعمار. وأثنى على دور الكفاءات الوطنية الشابة في نجاح المشروع، مُستدلاً على ذلك بأن رحلة أمس انطلقت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بقيادة شاب سعودي مدرّب ومؤهل الكابتن عبدالرحمن الشهري.