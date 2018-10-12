الإمارات تكثّف جهود الإغاثة للشعب اليمني

المصدر: الحديدة، عدن - وكالات

كثّفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية لإغاثة السكان في المناطق اليمنية المحررة في لحج وحضرموت.

حيث وصل عدد السلال الغذائية التي وزعتها على السكان في حضرموت منذ بداية «عام زايد 2018» 23136 سلة استهدفت 115680 فرداً من الأسر المحتاجة، كان آخرها توزيع 200 سلة أمس بمنطقة المعدي بمديرية الشحر، و280 طرداً غذائياً على عمال ميناء المكلا. كما وزعت أمس مساعدات غذائية على الأسر المتعففة في مديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، مستهدفة 1165 شخصاً ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لإغاثة المحافظات المحررة.

وأثنت مديرة مكتب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جاكلين بريفلين، على دور الإمارات الإنساني، ودعت الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديم المزيد من الدعم والعون للاجئين، خاصة في الساحل الغربي.

ميدانياً، تعيش ميليشيا الحوثي يأساً كبيراً، أقدمت على استهداف سيارة إسعاف في محافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين. وقاد المأزق الميداني الذي تواجهه الميليشيا الإيرانية على وقع الانتصارات التي تسطّرها قوات الشرعية، إلى شن الحوثيين حملات مكثّفة لتجنيد مقاتلين في الحديدة وصنعاء، قابلها الشباب بالعزوف عن الاستجابة.

وتكبّدت الميليشيا خسائر بشرية كبيرة، بعد محاولاتها الفاشلة التسلل إلى مواقع استعادها الجيش الوطني في صعدة. من جهة ثانية، أكّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أنّ الميليشيا حولت صنعاء إلى معتقل كبير في ظل الصمت الدولي، بينما أحبطت الشرعية مخطّطاً إرهابياً لتنظيم القاعدة في حضرموت.