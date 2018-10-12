«مفوضية اللاجئين» تثمّن دور الإمارات الإنساني في اليمن

المصدر: عدن، المكلا، لحج - وام

ثمنت مديرة مكتب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جاكلين بريفلين في عدن دور الإمارات الإنساني في اليمن، ودعت الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديم المزيد من الدعم والعون للنازحين، خاصة في الساحل الغربي، في حين كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية لإغاثة السكان اليمنيين في لحج وحضرموت.

والتقى ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في عدن المهندس سعيد آل علي، أمس، ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جاكلين بريفلين مديرة مكتب المفوضية بعدن، ومدير مكتب الحماية الإيوائية وقائد قطاع تنسيق المأوى بالمفوضية، بمقر الهلال في عدن. وتمّ خلال اللقاء التطرق إلى جملة من المسائل المتعلقة بالنازحين، لا سيّما في الساحل الغربي، وسبل استمرار دعم الهلال لهم والوقوف إلى جانبهم بتلبية احتياجاتهم الإيوائية والغذائية. واتفق الجانبان على إقامة دورات تعريفية توعوية حول المعايير الدولية المتبعة في إدارة المخيمات.

ممثّلو الهلال يوزّعون مساعدات غذائية على أهالي حضرموت | وام

ودعت مديرة مكتب المفوضية بعدن، جاكلين بريفلين، الهلال لتقديم المزيد من الدعم والعون لللاجئين، لا سيّما في الساحل الغربي، مشيرة إلى الأدوار الإنسانية السابقة للإمارات عبر ذراعها الإنسانية المتمثل في الهلال الأحمر في توزيع المواد الإيوائية والإغاثية في منطقة الحرز، وما تركته من آثار طيبة على اللاجئين. من جهته، أكّد ممثل الهلال بعدن استعداد الهلال التعاون في دعم النازحين اليمنيين، مشدّداً على ضرورة التنسيق العالي والمكثّف لتحقيق تلك الغاية الإنسانية والنبيلة. وقدّم الهلال الأحمر هديّة تذكارية لجاكلين بريفلين، تقديراً لدورها الطيب والكبير في الوقوف إلى جانب النازحين واللاجئين في مختلف مناطق اليمن.

توزيع مساعدات

على صعيد متصل، كثّفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية لإغاثة السكان بمحافظة حضرموت، إذ وزعت، أمس، 200 سلة غذائية، على الأسر الفقيرة والمحتاجة بمنطقة المعدي بمديرية الشحر بحضرموت. كما قدمت 280 طرداً غذائياً على عمال ميناء المكلا للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية. بدورهم، تقدم المستفيدون من هذه المساعدات بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر.

فرق الهلال خلال توزيع طرود غذائية على أهالي لحج | وام

إلى ذلك، وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مساعدات غذائية على الأسر المتعففة في مديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، مستهدفة 1165 شخصاً ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لإغاثة المحافظات المحررة. وأعرب مسؤولون في محافظة لحج عن عميق شكرهم لدولة الإمارات السبّاقة في مد يد العون والمساعدة، مشيدين بالدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين اليمنيين.