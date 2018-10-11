الإمارات تنقذ أطفال اليمن بإغاثة عاجلة

أطلقت الإمارات برنامجاً غذائياً شاملاً لإنقاذ أطفال اليمن الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، إذ وصل 33 طناً من المكملات الغذائية لتوزيعها في المناطق المحررة، من أصل 200 طن سيكتمل وصولها خلال أيام. وجرى تسليم المكملات الغذائية لمركز الإمداد الدوائي بمستشفى الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال الدكتور أحمد الكمال وكيل وزارة الصحة اليمني، إنّ دعم الإمارات المستمر للقطاع الصحي في اليمن ورفده بالأدوية والمكملات الغذائية اللازمة للأطفال والنساء وكبار السن، يسهم في التخفيف من حدة النقص في الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وثمّن الكمال دعم دولة الإمارات المستمر لأطفال اليمن، لمواجهة سوء التغذية الحاد الذي ضرب بعض المناطق في المحافظات اليمنية، جراء حصار الميليشيا واتباعها سلاح التجويع.

ميدانياً، تمكّن التحالف العربي، من إفشال مخطّط يائس لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، عبر إسقاط طائرة من دون طيّار مفخّخة بالمتفجّرات لاستهداف مواقع للشرعية رداً على هزائمها وانكساراتها في الساحل الغربي. وتمكّنت قوات الجيش الوطني اليمني، بدعم التحالف، من تحرير مواقع ومرتفعات في مديرية نهم شرق صنعاء، كما سيطرت على مخزن صواريخ حوثية في أحد كهوف باقم بصعدة.