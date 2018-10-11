باحميد: ما يحدث انقلاب مكتمل الأركان بدعم إيران

المصدر: كوالالمبور - وكالات

أكد سفير اليمن لدى ماليزيا، عادل باحميد، أن ما يجري في اليمن هو انقلاب مكتمل الأركان بدعم مباشر من النظام الإيراني. وتطرّق باحميد خلال كلمة ألقاها في ندوة «فهم الأزمة اليمنية» التي نظمتها مؤسسة السلام العالمي الماليزية، إلى حجم الانتهاكات التي قامت بها مليشيا الحوثي في حق الوطن والمواطن، من استهداف للمدنيين وتجنيد الأطفال وزرع الألغام واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وسعيها الحثيث لضرب النسيج الاجتماعي في عمق هويته ومعتقداته وثقافته ووحدته، عبر تغيير المناهج وحشوها بالشحن الطائفي الذي يمزق المجتمع ويزرع الكراهية في الأجيال القادمة.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يعد الأساس القانوني لحل مشكلة الانقلاب في اليمن، فضلاً عن بقيّة المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.