محكمة مصرية تقضي بإعدام 4 مدانين بالإرهاب

المصدر: أ ف ب

قضت محكمة عسكرية مصرية الأثنين بالإعدام لأربعة متهمين والسجن المؤبد "25 عاما" لـ16 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش ولاية الجيزة"، حسب ما أكد مسؤول عسكري.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاما لـ15 متهما، والبراءة لـ 17 متهما آخرين.

وأدين المتهمون بـ"استباحة قتل النفس وتخريب الممتلكات العامة" في القضية التي يرجع تاريخها إلى العام الماضي.

وقال المسؤول العسكري "كافة الاجراءات القضائية العادية مثل الطعن تسري على أحكام المحاكم العسكرية"، ما يعني أن للمتهمين حق الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.

ونقل موقع صحيفة "أخبار اليوم" عن رئيس المحكمة العسكرية قوله، أن المتهمين "استخدموا السلاح والمفرقعات والقنابل وأسفرت جرائمهم عن قتل 20 من رجال الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة."