الجيش المصري يعلن مقتل 26 إرهابياً في سيناء

المصدر: د ب أ

أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين مقتل 26 ارهابيا في سيناء وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية، وكميات ومن الذخائر في إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي أطلقها في فبراير الماضي بالمشاركة مع قوات الأمن.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة ، في بيان اليوم إن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير سبعة أوكار للعناصر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي كانتا معدتين لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني بشمال سيناء، وعلى الاتجاه الغربي تم استهداف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.

وأضافت ، في البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "وفي ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية، تم تنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش، أسفرت عن القضاء على 26 فردا تكفيريًا شديدي الخطورة، والتحفظ على 10 بنادق آلية، وأربع بنادق خرطوش وعبوتين ناسفتين".

وأشارت إلى ضبط وتدمير والتحفظ على 26 عربة، و52 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة TNT وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية وكميات من الذخائر والدانات.

ولفتت إلى ضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال القوات بوسط وشمال سيناء، واكتشاف وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة تم زراعتها لاستهداف محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات.