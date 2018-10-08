الجيش الليبي يعتقل أحد أخطر المطلوبين أمنياً في مصر

المصدر: رويترز

قال متحدث عسكري ليبي إن قوات الجيش الوطني الليبي ألقت القبض على ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري والمتشدد الإسلامي هشام عشماوي الذي تتهمه مصر بالوقوف وراء عدد من الهجمات.

وأضاف العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق ليبيا إن عشماوي، أحد أخطر المطلوبين أمنيا في مصر، اعتقل في درنة حيث تقاتل القوات متشددين إسلاميين.

وتابع أن من المحتمل تسليم عشماوي إلى مصر بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها.

ونشر الجيش الوطني الليبي صورة لعشماوي تظهر الدماء على وجهه.

وأكد مصدر عسكري مصري لرويترز إلقاء القبض على عشماوي في ليبيا. ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وتقول السلطات المصرية إن عشماوي يتزعم جماعة أنصار الإسلام التي أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف قوات الشرطة في منطقة صحراوية في أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة.

ويقول المسؤولون أيضا أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤولة أيضا عن محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.

وبحسب مصادر بالمخابرات والأمن في مصر فإن جماعة عشماوي كثفت حملتها لتجنيد ضباط سابقين في السنوات القليلة الماضية، وتعتبرها السلطات أكثر خطورة من المتشددين الذين ينشطون في شبه جزيرة سيناء.