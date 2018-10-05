استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

المصدر: وكالات

استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب نحو 50 آخرون اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الشعبية التي دخلت شهرها السابع على التوالي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق مدينة غزة.

وأضافت أن نحو 50 آخرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال المواجهات المستمرة، بينهم 18 بالرصاص الحي جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (جمعة الصمود والثبات) وهذه هي الجمعة رقم 28 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.